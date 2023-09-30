1 Yeni İsrail şekelinden Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile ILS → EGP çevirin

1 ils
8,11 egp

1.00000 ILS = 8.10885 EGP

20:22 UTC'deki reel piyasa kuru
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ILS → EGP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ILS → 0 EGP
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni İsrail şekelinden Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni İsrail şekeli

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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plane
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Mısır Lirası
1 ILS8.10885 EGP
5 ILS40.54425 EGP
10 ILS81.08850 EGP
20 ILS162.17700 EGP
50 ILS405.44250 EGP
100 ILS810.88500 EGP
250 ILS2027.21250 EGP
500 ILS4054.42500 EGP
1000 ILS8108.85000 EGP
2000 ILS16217.70000 EGP
5000 ILS40544.25000 EGP
10000 ILS81088.50000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Yeni İsrail Şekeli
1 EGP0.12332 ILS
5 EGP0.61661 ILS
10 EGP1.23322 ILS
20 EGP2.46644 ILS
50 EGP6.16610 ILS
100 EGP12.33220 ILS
250 EGP30.83050 ILS
500 EGP61.66100 ILS
1000 EGP123.32200 ILS
2000 EGP246.64400 ILS
5000 EGP616.61000 ILS
10000 EGP1233.22000 ILS