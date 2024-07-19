1 израильский новый шекель в египетские фунты

Сконвертируйте ILS в EGP по реальному обменному курсу

1 ils
13,24 egp

₪1,000 ILS = E£13,24 EGP

Среднерыночный курс в 14:26
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1 ILS в EGPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий13,344413,3444
Низкий12,698312,5928
В среднем12,975912,8418
Изменить3.17%3.20%
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Соотношение 1 ILS к EGP

За последние 30 дней максимальный курс ILS к EGP составил 13,3444, а минимальный — 12,6983. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 12,9759. Изменение курса ILS к EGP в процентном соотношении составило 3.17.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к EGP составил 13,3444, а минимальный — 12,5928. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 12,8418. Изменение курса ILS к EGP в процентном соотношении составило 3.20.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1551,4941,6270,96819,456
1 GBP1,18711,292108,1831,7731,9311,14923,091
1 USD0,9180,774183,7171,3721,4940,88917,869
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,213

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в египетские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и EGP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в EGP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильский новый шекель

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Египетский фунт
1 ILS13,24350 EGP
5 ILS66,21750 EGP
10 ILS132,43500 EGP
20 ILS264,87000 EGP
50 ILS662,17500 EGP
100 ILS1 324,35000 EGP
250 ILS3 310,87500 EGP
500 ILS6 621,75000 EGP
1000 ILS13 243,50000 EGP
2000 ILS26 487,00000 EGP
5000 ILS66 217,50000 EGP
10000 ILS132 435,00000 EGP
Обменные курсы Египетский фунт / Израильский новый шекель
1 EGP0,07551 ILS
5 EGP0,37754 ILS
10 EGP0,75509 ILS
20 EGP1,51018 ILS
50 EGP3,77545 ILS
100 EGP7,55089 ILS
250 EGP18,87723 ILS
500 EGP37,75445 ILS
1000 EGP75,50890 ILS
2000 EGP151,01780 ILS
5000 EGP377,54450 ILS
10000 EGP755,08900 ILS