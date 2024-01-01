5 египетских фунтов в новые израильские шекели

Сконвертируйте EGP в ILS по реальному обменному курсу

5 egp
0.59 ils

1.00000 EGP = 0.11801 ILS

Среднерыночный курс в 05:01
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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854821.077889.4881.452281.656240.9353418.51
1 GBP1.1698411.26085104.6861.698931.937531.094221.6537
1 USD0.927850.793116183.02841.347451.536690.8678517.1739
1 INR0.01117470.009552340.012044110.01622880.0185080.01045240.206844

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетских фунтов

EGP в USD

EGP в EUR

EGP в CAD

EGP в GBP

EGP в AUD

EGP в INR

EGP в AED

EGP в TRY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Израильский новый шекель
1 EGP0.11801 ILS
5 EGP0.59004 ILS
10 EGP1.18008 ILS
20 EGP2.36016 ILS
50 EGP5.90040 ILS
100 EGP11.80080 ILS
250 EGP29.50200 ILS
500 EGP59.00400 ILS
1000 EGP118.00800 ILS
2000 EGP236.01600 ILS
5000 EGP590.04000 ILS
10000 EGP1180.08000 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Египетский фунт
1 ILS8.47399 EGP
5 ILS42.36995 EGP
10 ILS84.73990 EGP
20 ILS169.47980 EGP
50 ILS423.69950 EGP
100 ILS847.39900 EGP
250 ILS2118.49750 EGP
500 ILS4236.99500 EGP
1000 ILS8473.99000 EGP
2000 ILS16947.98000 EGP
5000 ILS42369.95000 EGP
10000 ILS84739.90000 EGP