История обменного курса израильский новый шекель–египетские фунты

Обменный курс израильский новый шекель/египетские фунты сейчас составляет 13,244, отражая изменение в размере -0.094% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.145% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/египетские фунты колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 13,372, и минимумом, равным 13,136, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.895% увеличение стоимости.