История обменного курса египетский фунт–новые израильские шекели

Обменный курс египетских фунта/новые израильские шекели сейчас составляет 0,076, отражая изменение в размере -0.122% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.596% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/новые израильские шекели колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,077, и минимумом, равным 0,074, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 3.092%.