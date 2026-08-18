سجل أسعار الصرف من جنيه مصري إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة

يبلغ سعر صرف جنيه مصري إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة حاليًا 0.0592423 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.856% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه مصري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.740% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه مصري إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة بين أعلى مستوى 0.0599103 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.0586516 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.970%.