Австралийские доллары в египетские фунты
Сконвертируйте AUD в EGP по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса AUD к EGP
1 AUD = 32,40820 EGP
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|1 AUD в EGP
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|32,7948
|33,6292
|Низкий
|31,9488
|31,9488
|В среднем
|32,4029
|32,6837
|Изменение
|-0.49%
|0.14%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 AUD к EGP
За последние 30 дней максимальный курс AUD к EGP составил 32,7948, а минимальный — 31,9488. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 32,4029. Изменение курса AUD к EGP в процентном соотношении составило -0.49.
За последние 90 дней максимальный курс AUD к EGP составил 33,6292, а минимальный — 31,9488. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 32,6837. Изменение курса AUD к EGP в процентном соотношении составило 0.14.
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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в египетские фунты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и EGP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в EGP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Австралийский доллар / Египетский фунт
|1 AUD
|32,40820 EGP
|5 AUD
|162,04100 EGP
|10 AUD
|324,08200 EGP
|20 AUD
|648,16400 EGP
|50 AUD
|1 620,41000 EGP
|100 AUD
|3 240,82000 EGP
|250 AUD
|8 102,05000 EGP
|500 AUD
|16 204,10000 EGP
|1000 AUD
|32 408,20000 EGP
|2000 AUD
|64 816,40000 EGP
|5000 AUD
|162 041,00000 EGP
|10000 AUD
|324 082,00000 EGP