دولار نيوزيلندي إلى جنيه مصري

تحويل NZD إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nzd
١٨٬٣٠٢٫١٠ egp

1.00000 NZD = 18.30210 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 0:36 UTC
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NZD إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065588.30811.43641.663280.964418.3617
1GBP1.1528711.2284101.8091.656011.917581.1118321.1689
1USD0.938550.814067182.87951.34811.561040.905117.2329
1INR0.0113240.00982230.012065710.01626580.0188350.01092070.207927

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / جنيه مصري
1 NZD18.30210 EGP
5 NZD91.51050 EGP
10 NZD183.02100 EGP
20 NZD366.04200 EGP
50 NZD915.10500 EGP
100 NZD1830.21000 EGP
250 NZD4575.52500 EGP
500 NZD9151.05000 EGP
1000 NZD18302.10000 EGP
2000 NZD36604.20000 EGP
5000 NZD91510.50000 EGP
10000 NZD183021.00000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / دولار نيوزيلندي
1 EGP0.05464 NZD
5 EGP0.27319 NZD
10 EGP0.54639 NZD
20 EGP1.09277 NZD
50 EGP2.73193 NZD
100 EGP5.46386 NZD
250 EGP13.65965 NZD
500 EGP27.31930 NZD
1000 EGP54.63860 NZD
2000 EGP109.27720 NZD
5000 EGP273.19300 NZD
10000 EGP546.38600 NZD