فورنت مجري إلى جنيه مصري

تحويل HUF إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
٨٤٨٫٩٩ egp

1.00000 HUF = 0.08490 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 14:26 UTC
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HUF إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.06688.62031.43911.661470.9638518.2975
1GBP1.152611.2287102.1461.658751.915061.1109421.0901
1USD0.93810.813868183.13351.351.55860.9041517.1646
1INR0.01128410.00978990.012028810.01623890.01874820.01087590.20647

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Hungarian Forint / جنيه مصري
2000 HUF169.79720 EGP
5000 HUF424.49300 EGP
10000 HUF848.98600 EGP
15000 HUF1273.47900 EGP
20000 HUF1697.97200 EGP
30000 HUF2546.95800 EGP
40000 HUF3395.94400 EGP
50000 HUF4244.93000 EGP
60000 HUF5093.91600 EGP
100000 HUF8489.86000 EGP
150000 HUF12734.79000 EGP
200000 HUF16979.72000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Hungarian Forint
1 EGP11.77880 HUF
5 EGP58.89400 HUF
10 EGP117.78800 HUF
20 EGP235.57600 HUF
50 EGP588.94000 HUF
100 EGP1177.88000 HUF
250 EGP2944.70000 HUF
500 EGP5889.40000 HUF
1000 EGP11778.80000 HUF
2000 EGP23557.60000 HUF
5000 EGP58894.00000 HUF
10000 EGP117788.00000 HUF