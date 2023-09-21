دولار هونغ كونغ إلى جنيه مصري

تحويل HKD إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
٣٬٩٥٠٫٩٣ egp

1.00000 HKD = 3.95093 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 13:23 UTC
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HKD إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.064588.50571.436971.661980.963918.327
1GBP1.1528711.2272102.0331.65661.9161.1112521.1281
1USD0.93940.814863183.1431.34991.561280.905517.2165
1INR0.01129870.009800740.012027510.01623590.01877830.01089090.207071

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / جنيه مصري
100 HKD395.09300 EGP
200 HKD790.18600 EGP
300 HKD1185.27900 EGP
500 HKD1975.46500 EGP
1000 HKD3950.93000 EGP
2000 HKD7901.86000 EGP
2500 HKD9877.32500 EGP
3000 HKD11852.79000 EGP
4000 HKD15803.72000 EGP
5000 HKD19754.65000 EGP
10000 HKD39509.30000 EGP
20000 HKD79018.60000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / دولار هونغ كونغ
1 EGP0.25311 HKD
5 EGP1.26553 HKD
10 EGP2.53105 HKD
20 EGP5.06210 HKD
50 EGP12.65525 HKD
100 EGP25.31050 HKD
250 EGP63.27625 HKD
500 EGP126.55250 HKD
1000 EGP253.10500 HKD
2000 EGP506.21000 HKD
5000 EGP1265.52500 HKD
10000 EGP2531.05000 HKD