دولار هونغ كونغ إلى يوان صيني

تحويل HKD إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

1000 hkd
934.54 cny

1.00000 HKD = 0.93454 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 13:22 UTC
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HKD إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.064488.4971.436731.661830.963918.3148
1GBP1.1529411.2272102.0331.656471.9161.1113221.1161
1USD0.93950.814863183.14261.34981.561280.905617.2067
1INR0.01129980.009800790.012027510.01623480.01877830.01089210.206954

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for هونج كونج دولار

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Chinese Yuan RMB
100 HKD93.45380 CNY
200 HKD186.90760 CNY
300 HKD280.36140 CNY
500 HKD467.26900 CNY
1000 HKD934.53800 CNY
2000 HKD1869.07600 CNY
2500 HKD2336.34500 CNY
3000 HKD2803.61400 CNY
4000 HKD3738.15200 CNY
5000 HKD4672.69000 CNY
10000 HKD9345.38000 CNY
20000 HKD18690.76000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار هونغ كونغ
1 CNY1.07005 HKD
5 CNY5.35025 HKD
10 CNY10.70050 HKD
20 CNY21.40100 HKD
50 CNY53.50250 HKD
100 CNY107.00500 HKD
250 CNY267.51250 HKD
500 CNY535.02500 HKD
1000 CNY1070.05000 HKD
2000 CNY2140.10000 HKD
5000 CNY5350.25000 HKD
10000 CNY10700.50000 HKD