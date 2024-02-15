Hong Kong dolarından Çin yuanına

Reel döviz kuru ile HKD → CNY çevirin

1.000 hkd
920,00 cny

1.00000 HKD = 0.92000 CNY

04:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536851.072689.041.452781.65410.94964518.334
1 GBP1.1713911.25645104.3021.70181.937621.1124121.4765
1 USD0.93230.795893183.01321.354451.542140.8853517.093
1 INR0.01123090.009587550.012046310.01631610.0185770.01066520.205907

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hong Kong dolarından Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hong Kong doları için en iyi döviz çiftleri

HKD → USD

HKD → CNY

HKD → GBP

HKD → SGD

HKD → AUD

HKD → EUR

HKD → CAD

HKD → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Çin Yuanı RMB
100 HKD91.99980 CNY
200 HKD183.99960 CNY
300 HKD275.99940 CNY
500 HKD459.99900 CNY
1000 HKD919.99800 CNY
2000 HKD1839.99600 CNY
2500 HKD2299.99500 CNY
3000 HKD2759.99400 CNY
4000 HKD3679.99200 CNY
5000 HKD4599.99000 CNY
10000 HKD9199.98000 CNY
20000 HKD18399.96000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Hong Kong Doları
1 CNY1.08696 HKD
5 CNY5.43480 HKD
10 CNY10.86960 HKD
20 CNY21.73920 HKD
50 CNY54.34800 HKD
100 CNY108.69600 HKD
250 CNY271.74000 HKD
500 CNY543.48000 HKD
1000 CNY1086.96000 HKD
2000 CNY2173.92000 HKD
5000 CNY5434.80000 HKD
10000 CNY10869.60000 HKD