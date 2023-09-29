bin Hong Kong dolarından Çin yuanına

Reel döviz kuru ile HKD → CNY çevirin

1000 hkd
932.44 cny

1.00000 HKD = 0.93244 CNY

12:22 UTC'deki reel piyasa kuru
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HKD → CNY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 HKD → 0 CNY
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865051.0600588.05681.423331.633610.9670518.4988
1GBP1.15611.2254101.7921.645341.888431.1179121.3843
1USD0.943350.81606183.06851.34271.541070.912217.4509
1INR0.01135630.009823940.012038310.01616380.01855180.01098130.210078

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Hong Kong dolarından Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Hong Kong doları

HKD → USD

HKD → CNY

HKD → GBP

HKD → SGD

HKD → AUD

HKD → EUR

HKD → CAD

HKD → INR

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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

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plane
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Çin Yuanı RMB
100 HKD93.24380 CNY
200 HKD186.48760 CNY
300 HKD279.73140 CNY
500 HKD466.21900 CNY
1000 HKD932.43800 CNY
2000 HKD1864.87600 CNY
2500 HKD2331.09500 CNY
3000 HKD2797.31400 CNY
4000 HKD3729.75200 CNY
5000 HKD4662.19000 CNY
10000 HKD9324.38000 CNY
20000 HKD18648.76000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Hong Kong Doları
1 CNY1.07246 HKD
5 CNY5.36230 HKD
10 CNY10.72460 HKD
20 CNY21.44920 HKD
50 CNY53.62300 HKD
100 CNY107.24600 HKD
250 CNY268.11500 HKD
500 CNY536.23000 HKD
1000 CNY1072.46000 HKD
2000 CNY2144.92000 HKD
5000 CNY5362.30000 HKD
10000 CNY10724.60000 HKD