Polonya zlotisinden Çin yuanına

Reel döviz kuru ile PLN → CNY çevirin

1.000 pln
1.781,70 cny

1.00000 PLN = 1.78170 CNY

17:47 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854981.0759589.31851.451511.652890.94762518.3593
1 GBP1.1696211.25845104.4681.697711.933251.1083621.4733
1 USD0.92940.794628183.01361.349051.536220.8807517.0633
1 INR0.01119590.009572270.012046210.0162510.01850560.01060970.205548

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Polonya zlotisinden Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

PLN → USD

PLN → EUR

PLN → GBP

PLN → INR

PLN → CHF

PLN → KRW

PLN → NOK

PLN → CZK

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Çin Yuanı RMB
1 PLN1.78170 CNY
5 PLN8.90850 CNY
10 PLN17.81700 CNY
20 PLN35.63400 CNY
50 PLN89.08500 CNY
100 PLN178.17000 CNY
250 PLN445.42500 CNY
500 PLN890.85000 CNY
1000 PLN1781.70000 CNY
2000 PLN3563.40000 CNY
5000 PLN8908.50000 CNY
10000 PLN17817.00000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Polonya Zlotisi
1 CNY0.56126 PLN
5 CNY2.80631 PLN
10 CNY5.61263 PLN
20 CNY11.22526 PLN
50 CNY28.06315 PLN
100 CNY56.12630 PLN
250 CNY140.31575 PLN
500 CNY280.63150 PLN
1000 CNY561.26300 PLN
2000 CNY1122.52600 PLN
5000 CNY2806.31500 PLN
10000 CNY5612.63000 PLN