Yeni İsrail şekelinden Çin yuanına

Reel döviz kuru ile ILS → CNY çevirin

1.000 ils
1.967,70 cny

1.00000 ILS = 1.96770 CNY

06:29 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853721.0729589.0721.453261.653620.94956518.337
1 GBP1.1713411.25675104.331.702211.936891.1122721.4782
1 USD0.932050.795703183.0161.354451.541190.88517.0903
1 INR0.01122690.009584940.012045910.01631550.0185650.01066060.205868

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Yeni İsrail şekelinden Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Çin Yuanı RMB
1 ILS1.96770 CNY
5 ILS9.83850 CNY
10 ILS19.67700 CNY
20 ILS39.35400 CNY
50 ILS98.38500 CNY
100 ILS196.77000 CNY
250 ILS491.92500 CNY
500 ILS983.85000 CNY
1000 ILS1967.70000 CNY
2000 ILS3935.40000 CNY
5000 ILS9838.50000 CNY
10000 ILS19677.00000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Yeni İsrail Şekeli
1 CNY0.50821 ILS
5 CNY2.54104 ILS
10 CNY5.08209 ILS
20 CNY10.16418 ILS
50 CNY25.41045 ILS
100 CNY50.82090 ILS
250 CNY127.05225 ILS
500 CNY254.10450 ILS
1000 CNY508.20900 ILS
2000 CNY1016.41800 ILS
5000 CNY2541.04500 ILS
10000 CNY5082.09000 ILS