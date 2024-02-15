Singapur dolarından Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile SGD → CAD çevirin

1.000 sgd
1.001,11 cad

1.00000 SGD = 1.00111 CAD

20:35 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD115633.80.928451.533150.79374583.00197.19364.782
1 IDR0.000063964210.00005938540.00009806670.00005077110.005309130.0004601310.000305876
1 EUR1.077116839.211.651360.85494589.40137.748235.15069
1 AUD0.6522510197.10.60556110.5177254.1384.692033.11906

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Kanada Doları
1 SGD1.00111 CAD
5 SGD5.00555 CAD
10 SGD10.01110 CAD
20 SGD20.02220 CAD
50 SGD50.05550 CAD
100 SGD100.11100 CAD
250 SGD250.27750 CAD
500 SGD500.55500 CAD
1000 SGD1001.11000 CAD
2000 SGD2002.22000 CAD
5000 SGD5005.55000 CAD
10000 SGD10011.10000 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Singapur Doları
1 CAD0.99889 SGD
5 CAD4.99443 SGD
10 CAD9.98886 SGD
20 CAD19.97772 SGD
50 CAD49.94430 SGD
100 CAD99.88860 SGD
250 CAD249.72150 SGD
500 CAD499.44300 SGD
1000 CAD998.88600 SGD
2000 CAD1997.77200 SGD
5000 CAD4994.43000 SGD
10000 CAD9988.86000 SGD