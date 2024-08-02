20 Singapur dolarından Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile SGD → CAD çevirin

20 sgd
20,90 cad

1,000S$ SGD = 1,045C$ CAD

18:41 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

SGD → CAD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SGD → CADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,04501,0450
Düşük1,00741,0074
Ortalama1,02061,0152
Değişim3.73%3.05%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SGD → CAD istatistikleri

SGD → CAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,0450, en düşük 1,0074 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,0206 oldu. SGD → CAD kurundaki değişiklik 3.73 değerindeydi.

SGD → CAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,0450, en düşük 1,0074 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,0152 oldu. SGD → CAD kurundaki değişiklik 3.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5350,78183,7897,1734,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.676,611,6740,85291,4277,8274,901
1 AUD0,65210.556,70,59710,50954,6014,6742,927

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Singapur dolarından Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Kanada Doları
1 SGD1,04503 CAD
5 SGD5,22515 CAD
10 SGD10,45030 CAD
20 SGD20,90060 CAD
50 SGD52,25150 CAD
100 SGD104,50300 CAD
250 SGD261,25750 CAD
500 SGD522,51500 CAD
1000 SGD1.045,03000 CAD
2000 SGD2.090,06000 CAD
5000 SGD5.225,15000 CAD
10000 SGD10.450,30000 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Singapur Doları
1 CAD0,95691 SGD
5 CAD4,78453 SGD
10 CAD9,56906 SGD
20 CAD19,13812 SGD
50 CAD47,84530 SGD
100 CAD95,69060 SGD
250 CAD239,22650 SGD
500 CAD478,45300 SGD
1000 CAD956,90600 SGD
2000 CAD1.913,81200 SGD
5000 CAD4.784,53000 SGD
10000 CAD9.569,06000 SGD