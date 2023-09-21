فرنك سويسري إلى يوان صيني

تحويل CHF إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٨٬١١٢٫٧٦ cny

1.00000 CHF = 8.11276 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 2:9 UTC
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CHF إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.0640588.23631.434551.656620.9573518.2058
1GBP1.1581411.2324102.1971.661521.918731.1087521.0862
1USD0.93980.811425182.9251.34821.55690.899717.1099
1INR0.01133320.009785050.012059110.01625810.01877490.01084960.20633

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Chinese Yuan RMB
1 CHF8.11276 CNY
5 CHF40.56380 CNY
10 CHF81.12760 CNY
20 CHF162.25520 CNY
50 CHF405.63800 CNY
100 CHF811.27600 CNY
250 CHF2028.19000 CNY
500 CHF4056.38000 CNY
1000 CHF8112.76000 CNY
2000 CHF16225.52000 CNY
5000 CHF40563.80000 CNY
10000 CHF81127.60000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الفرنك السويسري
1 CNY0.12326 CHF
5 CNY0.61631 CHF
10 CNY1.23263 CHF
20 CNY2.46526 CHF
50 CNY6.16315 CHF
100 CNY12.32630 CHF
250 CNY30.81575 CHF
500 CNY61.63150 CHF
1000 CNY123.26300 CHF
2000 CNY246.52600 CHF
5000 CNY616.31500 CHF
10000 CNY1232.63000 CHF