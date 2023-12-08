1 فرنك سويسري إلى يوان صيني

تحويل CHF إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١ chf
٨٫١٨ cny

1.00000 CHF = 8.18179 CNY

Mid-market exchange rate at 09:40
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10.928150.79630583.37711.35861.51469144.2551.62787
1 EUR1.077410.857989.83051.463761.63193155.421.75387
1 GBP1.25581.165641104.7051.706131.90215181.1552.04428
1 INR0.01199370.01113210.0095506510.01629460.01816681.730150.0195242

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Chinese Yuan RMB
1 CHF8.18179 CNY
5 CHF40.90895 CNY
10 CHF81.81790 CNY
20 CHF163.63580 CNY
50 CHF409.08950 CNY
100 CHF818.17900 CNY
250 CHF2045.44750 CNY
500 CHF4090.89500 CNY
1000 CHF8181.79000 CNY
2000 CHF16363.58000 CNY
5000 CHF40908.95000 CNY
10000 CHF81817.90000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الفرنك السويسري
1 CNY0.12222 CHF
5 CNY0.61111 CHF
10 CNY1.22223 CHF
20 CNY2.44446 CHF
50 CNY6.11115 CHF
100 CNY12.22230 CHF
250 CNY30.55575 CHF
500 CNY61.11150 CHF
1000 CNY122.22300 CHF
2000 CNY244.44600 CHF
5000 CNY611.11500 CHF
10000 CNY1222.23000 CHF