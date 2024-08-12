1 يوان صيني إلى فرنك سويسري

تحويل CNY إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1 cny
0.12 chf

¥1.000 CNY = SFr.0.1210 CHF

Mid-market exchange rate at 08:04
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CNY إلى CHF مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7981.3720.9160.7831.51583.9581.325
1 HKD0.12810.1760.1170.10.19410.7670.17
1 CAD0.7295.68310.6670.5711.10461.1940.965
1 EUR1.0928.5161.49810.8551.65591.6941.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الفرنك السويسري
1 CNY٠٫١٢٠٩٩ CHF
5 CNY٠٫٦٠٤٩٥ CHF
10 CNY١٫٢٠٩٨٩ CHF
20 CNY٢٫٤١٩٧٨ CHF
50 CNY٦٫٠٤٩٤٥ CHF
100 CNY١٢٫٠٩٨٩٠ CHF
250 CNY٣٠٫٢٤٧٢٥ CHF
500 CNY٦٠٫٤٩٤٥٠ CHF
1000 CNY١٢٠٫٩٨٩٠٠ CHF
2000 CNY٢٤١٫٩٧٨٠٠ CHF
5000 CNY٦٠٤٫٩٤٥٠٠ CHF
10000 CNY١٬٢٠٩٫٨٩٠٠٠ CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Chinese Yuan RMB
1 CHF٨٫٢٦٥٢١ CNY
5 CHF٤١٫٣٢٦٠٥ CNY
10 CHF٨٢٫٦٥٢١٠ CNY
20 CHF١٦٥٫٣٠٤٢٠ CNY
50 CHF٤١٣٫٢٦٠٥٠ CNY
100 CHF٨٢٦٫٥٢١٠٠ CNY
250 CHF٢٬٠٦٦٫٣٠٢٥٠ CNY
500 CHF٤٬١٣٢٫٦٠٥٠٠ CNY
1000 CHF٨٬٢٦٥٫٢١٠٠٠ CNY
2000 CHF١٦٬٥٣٠٫٤٢٠٠٠ CNY
5000 CHF٤١٬٣٢٦٫٠٥٠٠٠ CNY
10000 CHF٨٢٬٦٥٢٫١٠٠٠٠ CNY