2,000 يوان صيني إلى فرنك سويسري

تحويل CNY إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

2,000 cny
242.03 chf

¥1.000 CNY = SFr.0.1210 CHF

Mid-market exchange rate at 08:05
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CNY إلى CHF مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7981.3720.9160.7831.51683.9581.325
1 HKD0.12810.1760.1170.10.19410.7670.17
1 CAD0.7295.68310.6670.5711.10561.1910.965
1 EUR1.0928.5161.49810.8551.65591.691.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الفرنك السويسري
1 CNY٠٫١٢١٠٢ CHF
5 CNY٠٫٦٠٥٠٩ CHF
10 CNY١٫٢١٠١٧ CHF
20 CNY٢٫٤٢٠٣٤ CHF
50 CNY٦٫٠٥٠٨٥ CHF
100 CNY١٢٫١٠١٧٠ CHF
250 CNY٣٠٫٢٥٤٢٥ CHF
500 CNY٦٠٫٥٠٨٥٠ CHF
1000 CNY١٢١٫٠١٧٠٠ CHF
2000 CNY٢٤٢٫٠٣٤٠٠ CHF
5000 CNY٦٠٥٫٠٨٥٠٠ CHF
10000 CNY١٬٢١٠٫١٧٠٠٠ CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Chinese Yuan RMB
1 CHF٨٫٢٦٣٣١ CNY
5 CHF٤١٫٣١٦٥٥ CNY
10 CHF٨٢٫٦٣٣١٠ CNY
20 CHF١٦٥٫٢٦٦٢٠ CNY
50 CHF٤١٣٫١٦٥٥٠ CNY
100 CHF٨٢٦٫٣٣١٠٠ CNY
250 CHF٢٬٠٦٥٫٨٢٧٥٠ CNY
500 CHF٤٬١٣١٫٦٥٥٠٠ CNY
1000 CHF٨٬٢٦٣٫٣١٠٠٠ CNY
2000 CHF١٦٬٥٢٦٫٦٢٠٠٠ CNY
5000 CHF٤١٬٣١٦٫٥٥٠٠٠ CNY
10000 CHF٨٢٬٦٣٣٫١٠٠٠٠ CNY