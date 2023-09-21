ين ياباني إلى جنيه مصري

تحويل JPY إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ jpy
٢٬٠٩٤٫٢٨ egp

1.00000 JPY = 0.20943 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 16:26 UTC
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JPY إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.0659588.61721.437111.661130.963118.312
1GBP1.1534711.22965102.2261.657811.916241.1109121.1242
1USD0.93810.81324183.13451.34821.558360.903517.179
1INR0.01128450.009782210.012028710.01621710.01874510.01086790.206641

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / جنيه مصري
100 JPY20.94280 EGP
1000 JPY209.42800 EGP
1500 JPY314.14200 EGP
2000 JPY418.85600 EGP
3000 JPY628.28400 EGP
5000 JPY1047.14000 EGP
5400 JPY1130.91120 EGP
10000 JPY2094.28000 EGP
15000 JPY3141.42000 EGP
20000 JPY4188.56000 EGP
25000 JPY5235.70000 EGP
30000 JPY6282.84000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / ين ياباني
1 EGP4.77492 JPY
5 EGP23.87460 JPY
10 EGP47.74920 JPY
20 EGP95.49840 JPY
50 EGP238.74600 JPY
100 EGP477.49200 JPY
250 EGP1193.73000 JPY
500 EGP2387.46000 JPY
1000 EGP4774.92000 JPY
2000 EGP9549.84000 JPY
5000 EGP23874.60000 JPY
10000 EGP47749.20000 JPY