جنيه مصري إلى يورو

تحويل EGP إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٣٠٫٣٨ eur

1.00000 EGP = 0.03038 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:19 UTC
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EGP إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.0652588.46091.438411.663150.964618.2021
1GBP1.1536711.2289102.0511.659381.918661.1128320.9985
1USD0.93870.813736183.04241.35031.561280.905517.0872
1INR0.01130440.009799040.01204210.01626040.0188010.01090410.205765

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / اليورو
1 EGP0.03038 EUR
5 EGP0.15190 EUR
10 EGP0.30380 EUR
20 EGP0.60760 EUR
50 EGP1.51901 EUR
100 EGP3.03802 EUR
250 EGP7.59505 EUR
500 EGP15.19010 EUR
1000 EGP30.38020 EUR
2000 EGP60.76040 EUR
5000 EGP151.90100 EUR
10000 EGP303.80200 EUR
معدلات التحويل اليورو / جنيه مصري
1 EUR32.91620 EGP
5 EUR164.58100 EGP
10 EUR329.16200 EGP
20 EUR658.32400 EGP
50 EUR1645.81000 EGP
100 EUR3291.62000 EGP
250 EUR8229.05000 EGP
500 EUR16458.10000 EGP
1000 EUR32916.20000 EGP
2000 EUR65832.40000 EGP
5000 EUR164581.00000 EGP
10000 EUR329162.00000 EGP