Mısır lirasından Euroya

Reel döviz kuru ile EGP → EUR çevirin

1.000 egp
30,17 eur

1.00000 EGP = 0.03017 EUR

02:03 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10.932251.354850.796021.5428583.04413.6728530.7602
1 EUR1.072711.453350.853881.6550289.08143.9398732.9965
1 CAD0.7380890.68806710.5875341.1387661.29392.7108922.7038
1 GBP1.256251.171121.7020311.93821104.3244.6140238.6425

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Mısır lirasından Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

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EGP → CAD

EGP → GBP

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EGP → INR

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EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Euro
1 EGP0.03017 EUR
5 EGP0.15085 EUR
10 EGP0.30169 EUR
20 EGP0.60338 EUR
50 EGP1.50845 EUR
100 EGP3.01690 EUR
250 EGP7.54225 EUR
500 EGP15.08450 EUR
1000 EGP30.16900 EUR
2000 EGP60.33800 EUR
5000 EGP150.84500 EUR
10000 EGP301.69000 EUR
Çevrim kurları Euro / Mısır Lirası
1 EUR33.14660 EGP
5 EUR165.73300 EGP
10 EUR331.46600 EGP
20 EUR662.93200 EGP
50 EUR1657.33000 EGP
100 EUR3314.66000 EGP
250 EUR8286.65000 EGP
500 EUR16573.30000 EGP
1000 EUR33146.60000 EGP
2000 EUR66293.20000 EGP
5000 EUR165733.00000 EGP
10000 EUR331466.00000 EGP