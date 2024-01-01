Египетские фунты в евро

Сконвертируйте EGP в EUR по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = €0,01893 EUR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса EGP к EUR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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EUR
1 EGP в EURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01900,0190
Низкий0,01860,0183
В среднем0,01890,0187
Изменение0.53%1.72%
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Соотношение 1 EGP к EUR

За последние 30 дней максимальный курс EGP к EUR составил 0,0190, а минимальный — 0,0186. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0189. Изменение курса EGP к EUR в процентном соотношении составило 0.53.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к EUR составил 0,0190, а минимальный — 0,0183. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0187. Изменение курса EGP к EUR в процентном соотношении составило 1.72.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

EGP в USD

EGP в EUR

EGP в CAD

EGP в GBP

EGP в AUD

EGP в INR

EGP в AED

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Евро
1 EGP0,01893 EUR
5 EGP0,09463 EUR
10 EGP0,18925 EUR
20 EGP0,37850 EUR
50 EGP0,94626 EUR
100 EGP1,89252 EUR
250 EGP4,73130 EUR
500 EGP9,46260 EUR
1000 EGP18,92520 EUR
2000 EGP37,85040 EUR
5000 EGP94,62600 EUR
10000 EGP189,25200 EUR
Обменные курсы Евро / Египетский фунт
1 EUR52,83950 EGP
5 EUR264,19750 EGP
10 EUR528,39500 EGP
20 EUR1 056,79000 EGP
50 EUR2 641,97500 EGP
100 EUR5 283,95000 EGP
250 EUR13 209,87500 EGP
500 EUR26 419,75000 EGP
1000 EUR52 839,50000 EGP
2000 EUR105 679,00000 EGP
5000 EUR264 197,50000 EGP
10000 EUR528 395,00000 EGP