5 египетских фунтов в евро

Сконвертируйте EGP в EUR по реальному обменному курсу

5 egp
0.15 eur

1.00000 EGP = 0.02988 EUR

Среднерыночный курс в 04:38
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10.92781.347550.7931161.5366983.15523.6729530.5161
1 EUR1.077811.452390.8548351.6562489.62473.9587132.8903
1 CAD0.7420870.68852110.5885611.1403661.70842.7256522.6456
1 GBP1.260851.169821.6990611.93753104.8464.6310438.4762

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетских фунтов

EGP в USD

EGP в EUR

EGP в CAD

EGP в GBP

EGP в AUD

EGP в INR

EGP в AED

EGP в TRY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Евро
1 EGP0.02988 EUR
5 EGP0.14940 EUR
10 EGP0.29879 EUR
20 EGP0.59758 EUR
50 EGP1.49395 EUR
100 EGP2.98790 EUR
250 EGP7.46975 EUR
500 EGP14.93950 EUR
1000 EGP29.87900 EUR
2000 EGP59.75800 EUR
5000 EGP149.39500 EUR
10000 EGP298.79000 EUR
Обменные курсы Евро / Египетский фунт
1 EUR33.46830 EGP
5 EUR167.34150 EGP
10 EUR334.68300 EGP
20 EUR669.36600 EGP
50 EUR1673.41500 EGP
100 EUR3346.83000 EGP
250 EUR8367.07500 EGP
500 EUR16734.15000 EGP
1000 EUR33468.30000 EGP
2000 EUR66936.60000 EGP
5000 EUR167341.50000 EGP
10000 EUR334683.00000 EGP