Mısır lirasından İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile EGP → GBP çevirin

1.000 egp
25,76 gbp

1.00000 EGP = 0.02576 GBP

02:04 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853881.0727589.08481.453421.65510.9518.3431
1 GBP1.1711211.25635104.3321.702171.938361.1125721.4825
1 USD0.93220.795957183.04341.354851.542850.8855517.0991
1 INR0.01122530.009584830.012041910.0163150.01857890.01066370.205906

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Mısır lirasından İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / İngiliz Pound Sterlini
1 EGP0.02576 GBP
5 EGP0.12880 GBP
10 EGP0.25759 GBP
20 EGP0.51518 GBP
50 EGP1.28795 GBP
100 EGP2.57591 GBP
250 EGP6.43978 GBP
500 EGP12.87955 GBP
1000 EGP25.75910 GBP
2000 EGP51.51820 GBP
5000 EGP128.79550 GBP
10000 EGP257.59100 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Mısır Lirası
1 GBP38.82120 EGP
5 GBP194.10600 EGP
10 GBP388.21200 EGP
20 GBP776.42400 EGP
50 GBP1941.06000 EGP
100 GBP3882.12000 EGP
250 GBP9705.30000 EGP
500 GBP19410.60000 EGP
1000 GBP38821.20000 EGP
2000 GBP77642.40000 EGP
5000 GBP194106.00000 EGP
10000 GBP388212.00000 EGP