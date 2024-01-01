Mısır lirasından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile EGP → AED çevirin

1.000 egp
118,88 aed

1.00000 EGP = 0.11888 AED

02:00 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10.932151.354750.796021.5428583.04593.6728530.7609
1 EUR1.072811.453380.853961.6551789.09163.9402333.0003
1 CAD0.7381440.68805310.5875771.1388561.29982.7110922.706
1 GBP1.256251.171021.701911.93821104.3264.6140238.6434

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 EGP0.11888 AED
5 EGP0.59439 AED
10 EGP1.18878 AED
20 EGP2.37756 AED
50 EGP5.94390 AED
100 EGP11.88780 AED
250 EGP29.71950 AED
500 EGP59.43900 AED
1000 EGP118.87800 AED
2000 EGP237.75600 AED
5000 EGP594.39000 AED
10000 EGP1188.78000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Mısır Lirası
1 AED8.41197 EGP
5 AED42.05985 EGP
10 AED84.11970 EGP
20 AED168.23940 EGP
50 AED420.59850 EGP
100 AED841.19700 EGP
250 AED2102.99250 EGP
500 AED4205.98500 EGP
1000 AED8411.97000 EGP
2000 AED16823.94000 EGP
5000 AED42059.85000 EGP
10000 AED84119.70000 EGP