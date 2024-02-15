Yeni Zelanda dolarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine
Reel döviz kuru ile NZD → AED çevirin
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Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni Zelanda dolarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
|1 NZD
|2.24576 AED
|5 NZD
|11.22880 AED
|10 NZD
|22.45760 AED
|20 NZD
|44.91520 AED
|50 NZD
|112.28800 AED
|100 NZD
|224.57600 AED
|250 NZD
|561.44000 AED
|500 NZD
|1122.88000 AED
|1000 NZD
|2245.76000 AED
|2000 NZD
|4491.52000 AED
|5000 NZD
|11228.80000 AED
|10000 NZD
|22457.60000 AED
|Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Yeni Zelanda Doları
|1 AED
|0.44528 NZD
|5 AED
|2.22641 NZD
|10 AED
|4.45283 NZD
|20 AED
|8.90566 NZD
|50 AED
|22.26415 NZD
|100 AED
|44.52830 NZD
|250 AED
|111.32075 NZD
|500 AED
|222.64150 NZD
|1000 AED
|445.28300 NZD
|2000 AED
|890.56600 NZD
|5000 AED
|2226.41500 NZD
|10000 AED
|4452.83000 NZD