100 Yeni Zelanda dolarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine
Reel döviz kuru ile NZD → AED çevirin
Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni Zelanda dolarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
|1 NZD
|2.20288 AED
|5 NZD
|11.01440 AED
|10 NZD
|22.02880 AED
|20 NZD
|44.05760 AED
|50 NZD
|110.14400 AED
|100 NZD
|220.28800 AED
|250 NZD
|550.72000 AED
|500 NZD
|1101.44000 AED
|1000 NZD
|2202.88000 AED
|2000 NZD
|4405.76000 AED
|5000 NZD
|11014.40000 AED
|10000 NZD
|22028.80000 AED
|Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Yeni Zelanda Doları
|1 AED
|0.45395 NZD
|5 AED
|2.26975 NZD
|10 AED
|4.53951 NZD
|20 AED
|9.07902 NZD
|50 AED
|22.69755 NZD
|100 AED
|45.39510 NZD
|250 AED
|113.48775 NZD
|500 AED
|226.97550 NZD
|1000 AED
|453.95100 NZD
|2000 AED
|907.90200 NZD
|5000 AED
|2269.75500 NZD
|10000 AED
|4539.51000 NZD