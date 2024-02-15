Hong Kong dolarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine
Reel döviz kuru ile HKD → AED çevirin
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Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Hong Kong dolarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Hong Kong Doları / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
|100 HKD
|46.97280 AED
|200 HKD
|93.94560 AED
|300 HKD
|140.91840 AED
|500 HKD
|234.86400 AED
|1000 HKD
|469.72800 AED
|2000 HKD
|939.45600 AED
|2500 HKD
|1174.32000 AED
|3000 HKD
|1409.18400 AED
|4000 HKD
|1878.91200 AED
|5000 HKD
|2348.64000 AED
|10000 HKD
|4697.28000 AED
|20000 HKD
|9394.56000 AED
|Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Hong Kong Doları
|1 AED
|2.12889 HKD
|5 AED
|10.64445 HKD
|10 AED
|21.28890 HKD
|20 AED
|42.57780 HKD
|50 AED
|106.44450 HKD
|100 AED
|212.88900 HKD
|250 AED
|532.22250 HKD
|500 AED
|1064.44500 HKD
|1000 AED
|2128.89000 HKD
|2000 AED
|4257.78000 HKD
|5000 AED
|10644.45000 HKD
|10000 AED
|21288.90000 HKD