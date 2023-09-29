2000 Hong Kong dolarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine
Reel döviz kuru ile HKD → AED çevirin
Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Hong Kong dolarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Hong Kong Doları / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
|100 HKD
|46.90550 AED
|200 HKD
|93.81100 AED
|300 HKD
|140.71650 AED
|500 HKD
|234.52750 AED
|1000 HKD
|469.05500 AED
|2000 HKD
|938.11000 AED
|2500 HKD
|1172.63750 AED
|3000 HKD
|1407.16500 AED
|4000 HKD
|1876.22000 AED
|5000 HKD
|2345.27500 AED
|10000 HKD
|4690.55000 AED
|20000 HKD
|9381.10000 AED
|Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Hong Kong Doları
|1 AED
|2.13195 HKD
|5 AED
|10.65975 HKD
|10 AED
|21.31950 HKD
|20 AED
|42.63900 HKD
|50 AED
|106.59750 HKD
|100 AED
|213.19500 HKD
|250 AED
|532.98750 HKD
|500 AED
|1065.97500 HKD
|1000 AED
|2131.95000 HKD
|2000 AED
|4263.90000 HKD
|5000 AED
|10659.75000 HKD
|10000 AED
|21319.50000 HKD