500 Hong Kong dolarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine
Reel döviz kuru ile HKD → AED çevirin
Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Hong Kong dolarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Hong Kong Doları / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
|100 HKD
|46.90580 AED
|200 HKD
|93.81160 AED
|300 HKD
|140.71740 AED
|500 HKD
|234.52900 AED
|1000 HKD
|469.05800 AED
|2000 HKD
|938.11600 AED
|2500 HKD
|1172.64500 AED
|3000 HKD
|1407.17400 AED
|4000 HKD
|1876.23200 AED
|5000 HKD
|2345.29000 AED
|10000 HKD
|4690.58000 AED
|20000 HKD
|9381.16000 AED
|Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Hong Kong Doları
|1 AED
|2.13193 HKD
|5 AED
|10.65965 HKD
|10 AED
|21.31930 HKD
|20 AED
|42.63860 HKD
|50 AED
|106.59650 HKD
|100 AED
|213.19300 HKD
|250 AED
|532.98250 HKD
|500 AED
|1065.96500 HKD
|1000 AED
|2131.93000 HKD
|2000 AED
|4263.86000 HKD
|5000 AED
|10659.65000 HKD
|10000 AED
|21319.30000 HKD