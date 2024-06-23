10 يورو إلى جنيه مصري

تحويل EUR إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

10 eur
510.14 egp

€1.000 EUR = E£51.01 EGP

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / جنيه مصري
1 EUR٥١٫٠١٣٦٠ EGP
5 EUR٢٥٥٫٠٦٨٠٠ EGP
10 EUR٥١٠٫١٣٦٠٠ EGP
20 EUR١٬٠٢٠٫٢٧٢٠٠ EGP
50 EUR٢٬٥٥٠٫٦٨٠٠٠ EGP
100 EUR٥٬١٠١٫٣٦٠٠٠ EGP
250 EUR١٢٬٧٥٣٫٤٠٠٠٠ EGP
500 EUR٢٥٬٥٠٦٫٨٠٠٠٠ EGP
1000 EUR٥١٬٠١٣٫٦٠٠٠٠ EGP
2000 EUR١٠٢٬٠٢٧٫٢٠٠٠٠ EGP
5000 EUR٢٥٥٬٠٦٨٫٠٠٠٠٠ EGP
10000 EUR٥١٠٬١٣٦٫٠٠٠٠٠ EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / اليورو
1 EGP٠٫٠١٩٦٠ EUR
5 EGP٠٫٠٩٨٠١ EUR
10 EGP٠٫١٩٦٠٣ EUR
20 EGP٠٫٣٩٢٠٥ EUR
50 EGP٠٫٩٨٠١٣ EUR
100 EGP١٫٩٦٠٢٦ EUR
250 EGP٤٫٩٠٠٦٥ EUR
500 EGP٩٫٨٠١٣٠ EUR
1000 EGP١٩٫٦٠٢٦٠ EUR
2000 EGP٣٩٫٢٠٥٢٠ EUR
5000 EGP٩٨٫٠١٣٠٠ EUR
10000 EGP١٩٦٫٠٢٦٠٠ EUR