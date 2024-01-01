1 روبية هندية إلى جنيه مصري

تحويل INR إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1 inr
0.57 egp

₹1.000 INR = E£0.5736 EGP

Mid-market exchange rate at 04:47
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9353.6730.7911.507279.321.355
1 CAD0.7310.6832.6820.5781.1203.9650.989
1 EUR1.0691.46513.9280.8461.611298.7191.449
1 AED0.2720.3730.25510.2150.4176.0460.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / جنيه مصري
1 INR٠٫٥٧٣٦٢ EGP
5 INR٢٫٨٦٨١٠ EGP
10 INR٥٫٧٣٦١٩ EGP
20 INR١١٫٤٧٢٣٨ EGP
50 INR٢٨٫٦٨٠٩٥ EGP
100 INR٥٧٫٣٦١٩٠ EGP
250 INR١٤٣٫٤٠٤٧٥ EGP
300 INR١٧٢٫٠٨٥٧٠ EGP
500 INR٢٨٦٫٨٠٩٥٠ EGP
600 INR٣٤٤٫١٧١٤٠ EGP
1000 INR٥٧٣٫٦١٩٠٠ EGP
2000 INR١٬١٤٧٫٢٣٨٠٠ EGP
5000 INR٢٬٨٦٨٫٠٩٥٠٠ EGP
10000 INR٥٬٧٣٦٫١٩٠٠٠ EGP
25000 INR١٤٬٣٤٠٫٤٧٥٠٠ EGP
50000 INR٢٨٬٦٨٠٫٩٥٠٠٠ EGP
100000 INR٥٧٬٣٦١٫٩٠٠٠٠ EGP
1000000 INR٥٧٣٬٦١٩٫٠٠٠٠٠ EGP
1000000000 INR٥٧٣٬٦١٩٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / الروبية الهندية
1 EGP١٫٧٤٣٣٢ INR
5 EGP٨٫٧١٦٦٠ INR
10 EGP١٧٫٤٣٣٢٠ INR
20 EGP٣٤٫٨٦٦٤٠ INR
50 EGP٨٧٫١٦٦٠٠ INR
100 EGP١٧٤٫٣٣٢٠٠ INR
250 EGP٤٣٥٫٨٣٠٠٠ INR
500 EGP٨٧١٫٦٦٠٠٠ INR
1000 EGP١٬٧٤٣٫٣٢٠٠٠ INR
2000 EGP٣٬٤٨٦٫٦٤٠٠٠ INR
5000 EGP٨٬٧١٦٫٦٠٠٠٠ INR
10000 EGP١٧٬٤٣٣٫٢٠٠٠٠ INR