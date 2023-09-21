ريال برازيلي إلى ليرة تركية

تحويل BRL إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٥٬٥٣٥٫١٤ try

1.00000 BRL = 5.53514 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 6:22 UTC
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BRL إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.063988.46221.435521.659360.9575518.2113
1GBP1.1576811.23165102.411.661871.9211.1085321.0828
1USD0.939950.811919183.1491.34931.55970.9000517.1175
1INR0.01130430.009764630.012026610.01622750.01875790.01082450.205865

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / ليرة تركية
1 BRL5.53514 TRY
5 BRL27.67570 TRY
10 BRL55.35140 TRY
20 BRL110.70280 TRY
50 BRL276.75700 TRY
100 BRL553.51400 TRY
250 BRL1383.78500 TRY
500 BRL2767.57000 TRY
1000 BRL5535.14000 TRY
2000 BRL11070.28000 TRY
5000 BRL27675.70000 TRY
10000 BRL55351.40000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / الريال البرازيلي
1 TRY0.18066 BRL
5 TRY0.90332 BRL
10 TRY1.80664 BRL
20 TRY3.61328 BRL
50 TRY9.03320 BRL
100 TRY18.06640 BRL
250 TRY45.16600 BRL
500 TRY90.33200 BRL
1000 TRY180.66400 BRL
2000 TRY361.32800 BRL
5000 TRY903.32000 BRL
10000 TRY1806.64000 BRL