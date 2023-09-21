الجمهورية التشيكية كوروناس إلى درهم إماراتي
تحويل CZK إلى AED بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى درهم إماراتي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for جمهورية التشيك كورونا
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
|1 CZK
|0.16004 AED
|5 CZK
|0.80022 AED
|10 CZK
|1.60045 AED
|20 CZK
|3.20090 AED
|50 CZK
|8.00225 AED
|100 CZK
|16.00450 AED
|250 CZK
|40.01125 AED
|500 CZK
|80.02250 AED
|1000 CZK
|160.04500 AED
|2000 CZK
|320.09000 AED
|5000 CZK
|800.22500 AED
|10000 CZK
|1600.45000 AED
|معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / الجمهورية التشيكية كورونا
|1 AED
|6.24826 CZK
|5 AED
|31.24130 CZK
|10 AED
|62.48260 CZK
|20 AED
|124.96520 CZK
|50 AED
|312.41300 CZK
|100 AED
|624.82600 CZK
|250 AED
|1562.06500 CZK
|500 AED
|3124.13000 CZK
|1000 AED
|6248.26000 CZK
|2000 AED
|12496.52000 CZK
|5000 AED
|31241.30000 CZK
|10000 AED
|62482.60000 CZK