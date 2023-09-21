ريال برازيلي إلى درهم إماراتي

تحويل BRL إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٧٥٢٫٦٢ aed

1.00000 BRL = 0.75262 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 6:8 UTC
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BRL إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.063788.42331.434981.65970.957218.2175
1GBP1.1580111.23175102.3931.661691.921911.1084521.0956
1USD0.94010.811853183.1281.349051.560310.899917.1265
1INR0.01130920.00976630.012029610.01622860.01876990.01082550.206026

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 BRL0.75262 AED
5 BRL3.76311 AED
10 BRL7.52623 AED
20 BRL15.05246 AED
50 BRL37.63115 AED
100 BRL75.26230 AED
250 BRL188.15575 AED
500 BRL376.31150 AED
1000 BRL752.62300 AED
2000 BRL1505.24600 AED
5000 BRL3763.11500 AED
10000 BRL7526.23000 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / الريال البرازيلي
1 AED1.32869 BRL
5 AED6.64345 BRL
10 AED13.28690 BRL
20 AED26.57380 BRL
50 AED66.43450 BRL
100 AED132.86900 BRL
250 AED332.17250 BRL
500 AED664.34500 BRL
1000 AED1328.69000 BRL
2000 AED2657.38000 BRL
5000 AED6643.45000 BRL
10000 AED13286.90000 BRL