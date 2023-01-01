10 آلاف درهم إماراتي إلى ريال برازيلي

تحويل AED إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ aed
١٣٬٣٩٧٫٨٠ brl

1.00000 AED = 1.33978 BRL

Mid-market exchange rate at 16:04
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أعلى العملات

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183.4341283.750.928850.79728955.48391.3581517.3576
1 INR0.011985513.400890.01113220.009555920.6650030.01627810.20804
1 PKR0.003524230.29404110.003273330.002809830.1955380.004786430.0611722
1 EUR1.0766589.8293305.49910.858459.73671.4622518.6881

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / الريال البرازيلي
1 AED1.33978 BRL
5 AED6.69890 BRL
10 AED13.39780 BRL
20 AED26.79560 BRL
50 AED66.98900 BRL
100 AED133.97800 BRL
250 AED334.94500 BRL
500 AED669.89000 BRL
1000 AED1339.78000 BRL
2000 AED2679.56000 BRL
5000 AED6698.90000 BRL
10000 AED13397.80000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 BRL0.74639 AED
5 BRL3.73195 AED
10 BRL7.46390 AED
20 BRL14.92780 AED
50 BRL37.31950 AED
100 BRL74.63900 AED
250 BRL186.59750 AED
500 BRL373.19500 AED
1000 BRL746.39000 AED
2000 BRL1492.78000 AED
5000 BRL3731.95000 AED
10000 BRL7463.90000 AED