ألف ريال برازيلي إلى درهم إماراتي

تحويل BRL إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

1000 brl
742.37 aed

1.00000 BRL = 0.74237 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 22:41 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Save when you send money abroad

BRL إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 AED
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85561.077589.10621.464811.668990.954118.3772
1GBP1.1687711.2594104.1491.712091.950741.1151221.4796
1USD0.928050.794029182.69721.359451.548950.885517.0554
1INR0.01122260.009601640.012092310.01643890.01873030.01070770.206239

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال البرازيلي / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 BRL0.74237 AED
5 BRL3.71185 AED
10 BRL7.42370 AED
20 BRL14.84740 AED
50 BRL37.11850 AED
100 BRL74.23700 AED
250 BRL185.59250 AED
500 BRL371.18500 AED
1000 BRL742.37000 AED
2000 BRL1484.74000 AED
5000 BRL3711.85000 AED
10000 BRL7423.70000 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / الريال البرازيلي
1 AED1.34704 BRL
5 AED6.73520 BRL
10 AED13.47040 BRL
20 AED26.94080 BRL
50 AED67.35200 BRL
100 AED134.70400 BRL
250 AED336.76000 BRL
500 AED673.52000 BRL
1000 AED1347.04000 BRL
2000 AED2694.08000 BRL
5000 AED6735.20000 BRL
10000 AED13470.40000 BRL