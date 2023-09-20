دولار أسترالي إلى درهم إماراتي

تحويل AUD إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٢٬٣٦٣٫٧٦ aed

1.00000 AUD = 2.36376 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 23:52 UTC
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AUD إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.064888.29851.435081.654570.9578518.2008
1GBP1.1574111.23245102.2011.661031.915081.1086221.0665
1USD0.939150.811392182.9251.347751.553880.8995517.0932
1INR0.01132520.009784650.012059110.01625260.01873840.01084780.206128

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 AUD2.36376 AED
5 AUD11.81880 AED
10 AUD23.63760 AED
20 AUD47.27520 AED
50 AUD118.18800 AED
100 AUD236.37600 AED
250 AUD590.94000 AED
500 AUD1181.88000 AED
1000 AUD2363.76000 AED
2000 AUD4727.52000 AED
5000 AUD11818.80000 AED
10000 AUD23637.60000 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / دولار أسترالي
1 AED0.42306 AUD
5 AED2.11528 AUD
10 AED4.23055 AUD
20 AED8.46110 AUD
50 AED21.15275 AUD
100 AED42.30550 AUD
250 AED105.76375 AUD
500 AED211.52750 AUD
1000 AED423.05500 AUD
2000 AED846.11000 AUD
5000 AED2115.27500 AUD
10000 AED4230.55000 AUD