تحويل AUD إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

2,000 دولار أسترالي إلى درهم إماراتي

2,000 aud
4,882.16 aed

A$1.000 AUD = د.إ2.441 AED

Mid-market exchange rate at 11:31
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.7983.4750.9321.634159.5151.3681.353
1 GBP1.2661105.7081.182.069202.0021.7321.713
1 INR0.0120.00910.0110.021.9110.0160.016
1 EUR1.0730.84789.56811.753171.161.4681.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 AUD٢٫٤٤١٠٨ AED
5 AUD١٢٫٢٠٥٤٠ AED
10 AUD٢٤٫٤١٠٨٠ AED
20 AUD٤٨٫٨٢١٦٠ AED
50 AUD١٢٢٫٠٥٤٠٠ AED
100 AUD٢٤٤٫١٠٨٠٠ AED
250 AUD٦١٠٫٢٧٠٠٠ AED
500 AUD١٬٢٢٠٫٥٤٠٠٠ AED
1000 AUD٢٬٤٤١٫٠٨٠٠٠ AED
2000 AUD٤٬٨٨٢٫١٦٠٠٠ AED
5000 AUD١٢٬٢٠٥٫٤٠٠٠٠ AED
10000 AUD٢٤٬٤١٠٫٨٠٠٠٠ AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / دولار أسترالي
1 AED٠٫٤٠٩٦٦ AUD
5 AED٢٫٠٤٨٢٨ AUD
10 AED٤٫٠٩٦٥٥ AUD
20 AED٨٫١٩٣١٠ AUD
50 AED٢٠٫٤٨٢٧٥ AUD
100 AED٤٠٫٩٦٥٥٠ AUD
250 AED١٠٢٫٤١٣٧٥ AUD
500 AED٢٠٤٫٨٢٧٥٠ AUD
1000 AED٤٠٩٫٦٥٥٠٠ AUD
2000 AED٨١٩٫٣١٠٠٠ AUD
5000 AED٢٬٠٤٨٫٢٧٥٠٠ AUD
10000 AED٤٬٠٩٦٫٥٥٠٠٠ AUD