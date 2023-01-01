10 درهم إماراتي إلى دولار أسترالي

تحويل AED إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ aed
٤٫١٥ aud

1.00000 AED = 0.41480 AUD

Mid-market exchange rate at 14:39
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85831.074289.63521.461181.636250.945318.6609
1 GBP1.1650911.25155104.4341.702421.90641.1013621.7418
1 USD0.930950.799009183.44371.360251.523230.8817.3719
1 INR0.01115630.009575430.011984110.01630140.01825460.0105460.208187

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / دولار أسترالي
1 AED0.41480 AUD
5 AED2.07400 AUD
10 AED4.14800 AUD
20 AED8.29600 AUD
50 AED20.74000 AUD
100 AED41.48000 AUD
250 AED103.70000 AUD
500 AED207.40000 AUD
1000 AED414.80000 AUD
2000 AED829.60000 AUD
5000 AED2074.00000 AUD
10000 AED4148.00000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 AUD2.41080 AED
5 AUD12.05400 AED
10 AUD24.10800 AED
20 AUD48.21600 AED
50 AUD120.54000 AED
100 AUD241.08000 AED
250 AUD602.70000 AED
500 AUD1205.40000 AED
1000 AUD2410.80000 AED
2000 AUD4821.60000 AED
5000 AUD12054.00000 AED
10000 AUD24108.00000 AED