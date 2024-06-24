تحويل AUD إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

1 دولار أسترالي إلى درهم إماراتي

1 aud
2.44 aed

A$1.000 AUD = د.إ2.441 AED

Mid-market exchange rate at 11:30
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.7983.4750.9321.634159.521.3681.353
1 GBP1.2661105.71.182.069201.9921.7321.713
1 INR0.0120.00910.0110.021.9110.0160.016
1 EUR1.0730.84789.5611.753171.151.4681.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 AUD٢٫٤٤٠٧١ AED
5 AUD١٢٫٢٠٣٥٥ AED
10 AUD٢٤٫٤٠٧١٠ AED
20 AUD٤٨٫٨١٤٢٠ AED
50 AUD١٢٢٫٠٣٥٥٠ AED
100 AUD٢٤٤٫٠٧١٠٠ AED
250 AUD٦١٠٫١٧٧٥٠ AED
500 AUD١٬٢٢٠٫٣٥٥٠٠ AED
1000 AUD٢٬٤٤٠٫٧١٠٠٠ AED
2000 AUD٤٬٨٨١٫٤٢٠٠٠ AED
5000 AUD١٢٬٢٠٣٫٥٥٠٠٠ AED
10000 AUD٢٤٬٤٠٧٫١٠٠٠٠ AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / دولار أسترالي
1 AED٠٫٤٠٩٧٢ AUD
5 AED٢٫٠٤٨٥٩ AUD
10 AED٤٫٠٩٧١٧ AUD
20 AED٨٫١٩٤٣٤ AUD
50 AED٢٠٫٤٨٥٨٥ AUD
100 AED٤٠٫٩٧١٧٠ AUD
250 AED١٠٢٫٤٢٩٢٥ AUD
500 AED٢٠٤٫٨٥٨٥٠ AUD
1000 AED٤٠٩٫٧١٧٠٠ AUD
2000 AED٨١٩٫٤٣٤٠٠ AUD
5000 AED٢٬٠٤٨٫٥٨٥٠٠ AUD
10000 AED٤٬٠٩٧٫١٧٠٠٠ AUD