يوان صيني إلى درهم إماراتي

تحويل CNY إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
502.89 aed

1.00000 CNY = 0.50289 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 7:55 UTC
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CNY إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.065588.57311.437411.661730.964518.2008
1GBP1.1556711.2313102.3561.661091.920311.1146421.0329
1USD0.938550.81215183.12821.349051.559580.905217.0819
1INR0.01129010.009769850.012029610.01622850.01876110.01088920.205489

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 CNY0.50289 AED
5 CNY2.51445 AED
10 CNY5.02889 AED
20 CNY10.05778 AED
50 CNY25.14445 AED
100 CNY50.28890 AED
250 CNY125.72225 AED
500 CNY251.44450 AED
1000 CNY502.88900 AED
2000 CNY1005.77800 AED
5000 CNY2514.44500 AED
10000 CNY5028.89000 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Chinese Yuan RMB
1 AED1.98851 CNY
5 AED9.94255 CNY
10 AED19.88510 CNY
20 AED39.77020 CNY
50 AED99.42550 CNY
100 AED198.85100 CNY
250 AED497.12750 CNY
500 AED994.25500 CNY
1000 AED1988.51000 CNY
2000 AED3977.02000 CNY
5000 AED9942.55000 CNY
10000 AED19885.10000 CNY