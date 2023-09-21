فرنك سويسري إلى درهم إماراتي

تحويل CHF إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٤٬٠٨٢٫٢٥ aed

1.00000 CHF = 4.08225 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 2:7 UTC
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CHF إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.064188.24051.434351.656570.957418.2209
1GBP1.1582811.2324102.1971.661211.918581.1089421.1028
1USD0.939850.811425182.9251.347951.556780.8997517.1233
1INR0.01133270.009785050.012059110.0162550.01877340.01085020.206491

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 CHF4.08225 AED
5 CHF20.41125 AED
10 CHF40.82250 AED
20 CHF81.64500 AED
50 CHF204.11250 AED
100 CHF408.22500 AED
250 CHF1020.56250 AED
500 CHF2041.12500 AED
1000 CHF4082.25000 AED
2000 CHF8164.50000 AED
5000 CHF20411.25000 AED
10000 CHF40822.50000 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / الفرنك السويسري
1 AED0.24496 CHF
5 AED1.22481 CHF
10 AED2.44963 CHF
20 AED4.89926 CHF
50 AED12.24815 CHF
100 AED24.49630 CHF
250 AED61.24075 CHF
500 AED122.48150 CHF
1000 AED244.96300 CHF
2000 AED489.92600 CHF
5000 AED1224.81500 CHF
10000 AED2449.63000 CHF