1 فرنك سويسري إلى درهم إماراتي

تحويل CHF إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

1 chf
4.20 aed

1.00000 CHF = 4.19938 AED

Mid-market exchange rate at 09:07
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.858251.078789.94931.464931.632540.9432518.8147
1 GBP1.1651611.2568104.8011.70681.902081.0990421.9211
1 USD0.927050.795672183.38681.358051.513430.8744517.442
1 INR0.01111740.009541940.011992310.01628620.01814950.01048670.20917

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 CHF4.19938 AED
5 CHF20.99690 AED
10 CHF41.99380 AED
20 CHF83.98760 AED
50 CHF209.96900 AED
100 CHF419.93800 AED
250 CHF1049.84500 AED
500 CHF2099.69000 AED
1000 CHF4199.38000 AED
2000 CHF8398.76000 AED
5000 CHF20996.90000 AED
10000 CHF41993.80000 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / الفرنك السويسري
1 AED0.23813 CHF
5 AED1.19065 CHF
10 AED2.38130 CHF
20 AED4.76260 CHF
50 AED11.90650 CHF
100 AED23.81300 CHF
250 AED59.53250 CHF
500 AED119.06500 CHF
1000 AED238.13000 CHF
2000 AED476.26000 CHF
5000 AED1190.65000 CHF
10000 AED2381.30000 CHF