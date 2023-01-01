ألف درهم إماراتي إلى فرنك سويسري

تحويل AED إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٢٣٩٫٤٢ chf

1.00000 AED = 0.23942 CHF

Mid-market exchange rate at 14:52
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أعلى العملات

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183.4478283.750.93040.79872255.48681.3587517.3656
1 INR0.011983513.400330.01114960.009571520.6649280.01628260.208101
1 PKR0.003524230.29408910.003278960.002814880.1955480.004788550.0612004
1 EUR1.074889.6897304.97510.858559.63721.4603818.6645

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / الفرنك السويسري
1 AED0.23942 CHF
5 AED1.19711 CHF
10 AED2.39421 CHF
20 AED4.78842 CHF
50 AED11.97105 CHF
100 AED23.94210 CHF
250 AED59.85525 CHF
500 AED119.71050 CHF
1000 AED239.42100 CHF
2000 AED478.84200 CHF
5000 AED1197.10500 CHF
10000 AED2394.21000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 CHF4.17675 AED
5 CHF20.88375 AED
10 CHF41.76750 AED
20 CHF83.53500 AED
50 CHF208.83750 AED
100 CHF417.67500 AED
250 CHF1044.18750 AED
500 CHF2088.37500 AED
1000 CHF4176.75000 AED
2000 CHF8353.50000 AED
5000 CHF20883.75000 AED
10000 CHF41767.50000 AED