تحويل EUR إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

2,000 يورو إلى درهم إماراتي

2,000 eur
7,855.18 aed

€1.000 EUR = د.إ3.928 AED

Mid-market exchange rate at 20:59
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for اليورو

EUR إلى USD

EUR إلى GBP

EUR إلى CHF

EUR إلى CAD

EUR إلى INR

EUR إلى AUD

EUR إلى JPY

EUR إلى PLN

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل اليورو / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 EUR٣٫٩٢٧٥٩ AED
5 EUR١٩٫٦٣٧٩٥ AED
10 EUR٣٩٫٢٧٥٩٠ AED
20 EUR٧٨٫٥٥١٨٠ AED
50 EUR١٩٦٫٣٧٩٥٠ AED
100 EUR٣٩٢٫٧٥٩٠٠ AED
250 EUR٩٨١٫٨٩٧٥٠ AED
500 EUR١٬٩٦٣٫٧٩٥٠٠ AED
1000 EUR٣٬٩٢٧٫٥٩٠٠٠ AED
2000 EUR٧٬٨٥٥٫١٨٠٠٠ AED
5000 EUR١٩٬٦٣٧٫٩٥٠٠٠ AED
10000 EUR٣٩٬٢٧٥٫٩٠٠٠٠ AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / اليورو
1 AED٠٫٢٥٤٦١ EUR
5 AED١٫٢٧٣٠٤ EUR
10 AED٢٫٥٤٦٠٩ EUR
20 AED٥٫٠٩٢١٨ EUR
50 AED١٢٫٧٣٠٤٥ EUR
100 AED٢٥٫٤٦٠٩٠ EUR
250 AED٦٣٫٦٥٢٢٥ EUR
500 AED١٢٧٫٣٠٤٥٠ EUR
1000 AED٢٥٤٫٦٠٩٠٠ EUR
2000 AED٥٠٩٫٢١٨٠٠ EUR
5000 AED١٬٢٧٣٫٠٤٥٠٠ EUR
10000 AED٢٬٥٤٦٫٠٩٠٠٠ EUR