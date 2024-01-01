Endonezya rupisinden Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile IDR → NZD çevirin

1.000.000 idr
105,28 nzd

1.00000 IDR = 0.00011 NZD

06:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183.01230.932051.347351.541191.354450.7957037.81865
1 INR0.012046410.01122790.01623070.01856580.01631630.009585370.0941866
1 EUR1.072989.063911.445571.653541.453190.853678.38863
1 SGD0.74219861.61150.69176811.143871.005270.5905695.80298

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Endonezya rupisinden Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Endonezya rupisi için en iyi döviz çiftleri

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Yeni Zelanda Doları
1 IDR0.00011 NZD
5 IDR0.00053 NZD
10 IDR0.00105 NZD
20 IDR0.00211 NZD
50 IDR0.00526 NZD
100 IDR0.01053 NZD
250 IDR0.02632 NZD
500 IDR0.05264 NZD
1000 IDR0.10528 NZD
2000 IDR0.21056 NZD
5000 IDR0.52639 NZD
10000 IDR1.05278 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Endonezya Rupisi
1 NZD9498.65000 IDR
5 NZD47493.25000 IDR
10 NZD94986.50000 IDR
20 NZD189973.00000 IDR
50 NZD474932.50000 IDR
100 NZD949865.00000 IDR
250 NZD2374662.50000 IDR
500 NZD4749325.00000 IDR
1000 NZD9498650.00000 IDR
2000 NZD18997300.00000 IDR
5000 NZD47493250.00000 IDR
10000 NZD94986500.00000 IDR